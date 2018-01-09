Kılıçdaroğlu'ndan provokasyon uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti kongrelerinde yaşanan kavgalara ilişkin uyarıda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kongrelerde yaşanan olaylar nedeniyle partiye uyarıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, İstanbul’da kavgalı bir kongre görüntüsü yaşanmamasını istedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, İzmir İl Kongresi’nde açtığı pankartla olaylar yaşanmasına neden olan kişinin parti üyesi olmadığını tespit ettiklerini belirterek, “Bu olay bir provokasyondu” dedi.

Öte yandan İstanbul İl Kongresi’nin ardından 3-4 Şubat’taki Kurultay süreci başlayacak. Kurultay’da Parti Meclisi’nin (PM) büyük oranda değişmesi bekleniyor.