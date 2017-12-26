Kılıçdaroğlu'ndan KHK açıklaması: Yeraltı örgütlerine havale...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son çıkarılan KHK'lara ilişkin açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çıkarılan son KHK'ya ilişkin "yeraltı örgütlerine havale" değerlendirmesinde bulundu.

Hürriyet'ten Deniz Zeyrek'in haberine göre, yargı muafiyeti düzenlemesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Türkiye’de bu kadar ruhsatsız, kayıtsız silah var. İçişleri Bakanı, yargı kararı olmadan insanları terörist ilan ediyor. Bu düzenleme var olduğu sürece, biri çıkıp o insanları ‘terörist’ diye öldürüp dokunulmaz mı olacak? Böyle olursa devlet, kendi güvenliğini yeraltı örgütlerine havale etmiş olur. Devletin güvenliğini ‘arka bahçe’ olacak bir yapıya teslim edemezsiniz. Buna ‘akıl tutulması’ diyeceğim ama akıl tutulmasından daha fena bir şey. Bir taraftan da toplumu, baskıyla tehditle sindirmeyi hedefliyorlar" dedi.