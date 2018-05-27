Kılıçdaroğlu'ndan Eskişehir'de sermaye güzellemesi

Eskişehir Sanayi Odası'nı ziyaret eden CHP Genel Başkanı, 'Sanayici ekonominin kamu yöneticisidir. Üretime girdiyse, üretiyorsa sanayici, bir süre sonra kendisi için değil, ülkesi için üretmeye başlar. Kendisi için değil, çocukları için değil, toplumu istihdam etmeye başlar' dedi.

Eskişehir Sanayi Odası'nı ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanayicilerin kendileri için değil ülke için, çocukları için değil toplum için istihdam yarattığını öne sürdü. Yaptığı konuşmada CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Gelecek Bildirgesi'nde ve CHP'nin seçim beyannamesinde yer alan "5 yılda kişi başı milli geliri 15 bin dolara" çıkarma ve "orta gelir tuzağı"ndan kurtulma hedeflerini de vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Eskişehir'deydi. Kılıçdaroğlu ilk durağı Eskişehir Sanayi Odası'nda üyelere bir konuşma yaptı. "Sanayici ekonominin kamu yöneticisidir. Sanayici kendisini aşan insandır. Üretime girdiyse, üretiyorsa sanayici, bir süre sonra kendisi için değil, ülkesi için üretmeye başlar. Kendisi için değil, çocukları için değil, toplumu istihdam etmeye başlar. Dolayısıyla sanayiciyi ekonominin kamu görevlisi olarak görürüz biz. Çünkü sanayici üretir, sanayici uluslararası alanda rekabet eder. Sanayici yaşamak ister ve sanayici daha fazla vergi ödeyip, toplumun saygın kişisi olmak ister. Emek harcayan, Türkiye’nin büyümesinde katkıda bulunan, ürettiğimiz ürünleri dünyanın dört bir köşesine gönderen sanayiciler saygı görür. O saygı duyan insanların birisi de benim" dedi. Kendi kamu deneyiminin altını çizen, hesap uzmanı olarak başladığı kamu görevinde başbakanlar ve cumhurbaşkanlarıyla çalıştığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır bunu Türkiye’de en iyi bilen 10 kişiden birisi benim" iddiasında bulundu.

'DÜNYA ÇOK HIZLI DEĞİŞİYOR'

Dünyanın çok hızlı değiştiğini söyleyen Kılıçdaroğlu Türkiye ekonomisinin de büyük bir değişim ve dönüşüm ihtiyacı olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, Osmanlı'nın sanayi devrimini kaçırdığı için battığını, Cumhuriyet'in ilk döneminde büyük atılım yapıldığını belirterek bugün çok hızlı bir değişim olduğunu, gelişmiş ülkelerin bu sürece çok hızlı ayak uydurduğunu, eğitim sistemlerini tepeden tırnağa yenilediklerini, geleceği planladıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin "ara eleman" sıkıntısı olduğuna da işaret etti.

'PATRONDAN ÇOK KAZANAN İŞÇİ VAR, SAĞ SOL DA KALMADI'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Gelecek Bildirgesi'nde ve CHP'nin seçim beyannamesinde yer alan "orta gelir tuzağını aşmak üzere 5 yıl içinde kişi başı milli geliri 15 bin dolara çıkarma" hedefini tekrarlayan Kılıçdaroğlu "Neden orta gelir tuzağına yakalandık? Katma değeri yüksek ürün üretmediğimiz için. Geleneksel ürün üretiyorsunuz. İsterseniz 50 kamyon makine halısı gönderin. Ne olacak. Adam bir çanta cep telefonu ile gelecek, sizden daha fazla kazanacak. Siz katma değeri yüksek ürün ürettiğiniz zaman, göreceksiniz ki, yanınızda çalıştığınız insanlar çok daha nitelikli olacak, onlara daha yüksek ücret ödemek zorunda kalacaksınız. Hem daha fazla kazanacaksınız, hem de yanınızda çalışanların hayat standartları yükselmiş olacak" dedi. Dünyada patronundan çok kazananlardan oluşan yeni bir sınıf doğduğunu, "plütokrasi" olarak adlandırıldığını öne süren Kılıçdaroğlu, sağ sol kavramlarının da eskidiğini, 17’nci yüzyılın kavramlarıyla 21’inci yüzyılın sorunlarını çözülemeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin ekonomideki krizi komşularıyla iyi geçinirse aşacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, bunun için Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracaklarını ifade etti.