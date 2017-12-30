Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Madem yüzde 11 büyüdük bu rakam nedir?

Daha önceki konuşmalarında "Asgari ücret en az 2 bin lira olmalıdır" diyen CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu, "Biz asgari ücretliye net 2 bin lira vereceğiz. Biz rantçıya değil, üreticiye destek olacağız. Madem yüzde 11 büyüme var asgari ücrette bu rakam nedir?" diyerek tepki gösterdi.

Partisinin Adana il kongresinde konuşan CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: Biz asgari ücretin 2 bin lira olması gerektiğini söyledik bütçeyi de düşünerek ama asgari ücret bin 603 lira oldu. Dolmuşa binerken para vereceksin, çocuğu okula gönderirken harçlık verecek. Bu Ankara'da oturanlarda vicdan yok. Asgari ücretliye gelince parayı bulamıyorsun. Biz asgari ücretliye net 2 bin lira vereceğiz. Biz rantçıya değil, üreticiye destek olacağız. Madem yüzde 11 büyüme var asgari ücrette bu rakam nedir?

Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Bu ülkenin çiftçisinin sanayicisinin esnafın düşünmesi lazım. Bir 2002'ye baksınlar bir 2017'ye baksınlar. Şu anda çiftçimiz bitmiş vaziyette. En büyük şikayet onlardan geliyor. Ben size söz veriyorum seni içinde bulunduğun bataktan ben çıkarıp kurtaracağım.

15 Temmuz darbe girişimine hep beraber karşı çıktık. Niye karşı çıktık? Demokrasiyi yok ettikleri için. Şehitlerimize de gazilerimize de çok şey borçluyuz. 20 Temmuz'da OHAL ilan edildi bugün geldiğimiz noktada kimsenin "FETÖ" ile falan mücadele ettiği yok. Bugün Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Eğer bir ülkede suçluyu hakim değil de siyasi otorite belirlerse o ülkede yargı bağımsızlığı yoktur.

Gece yarısı hakim değiştiriyorlar. Neymiş benimle ilgili açılan tazminat davalarına başka bir hakim atıyorlar. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu çekinecek bir daha laflar etmeyecek. Siz kim oluyorsunuz da beni korkutmayı cesaret ediyorsunuz? İster hakimi ister savcıyı değiştir ben bu ülkenin insanlarına güveniyorum. Sen hakiminle, savcınla beni korkutacağını mı sanıyorsun? Hakiminle, savcınla gel, kiminle gelirsen gel çekinmeyiz korkmayız. Cesaretin varsa çıkarsın karşıma. Çıkamaz cesaretin yoktur.

Bir CHP'li çıkar "Ben ne olacağım?" derse derhal CHP'den istifa etsin. Delege hesabı yapanların partide işi yoktur. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Birbirine sırtını dönen insanların hiçbirisi bu partide bir yere gelemeyecek.

Ayrıca Adana Milletvekilleri'ne sesleniyorum önümüzdeki günlerde siyasi partilerdeki delege sisteminin kaldırılması ile ilgili TBMM'ye kanun teklifi verin. Birbirine sırtını dönenler bu partide hiçbir yere gelmeyecek. Kurultaydan sonra tüzük kurultayı yapacağız. Herkesin aynı dili konuşacağı bir tüzük yapacağız. Bu partide bir kişi davanın insanı değilse bu partide işi yoktur.