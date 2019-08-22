Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Türk'e geçmiş olsun telefonu

İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyum atanarak görevinden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayarak 'Geçmiş olsun' dediğini söyledi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı iken İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile görevinden alınan ve yerine kayyum atanan Ahmet Türk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere çok sayıda CHP yöneticisinin kendisini aradığını ifade ederek, “Demokrasi mücadelesi verenlerin ortak değerler etrafında buluşması gerek. Partiler farklı olur, fikirler farklı olur ama demokrasiyi kalıcı hale getirmek için ortaklaşmanın zamanıdır” dedi.

Gazete DuvaR’dan Nergis Demirkaya'nın sorularını yanıtlayan Türk, kayyım atamalarını şöyle yorumladı:

Akıl ve mantıkla baktığınız zaman Türkiye’nin geleceğine katkı sağlayacak bir durum değil. Demokrasiyi hiçleştiren, kırıntısı olan demokrasiyi tamamen ortadan kaldıran bu yönelim Türkiye’ye bir şey katmaz. Türkiye’yi daha zor ve güvensiz bir duruma getiren bir karar. Ama bugün akılla değil duygularıyla, hisleriyle hareket eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Devlet aklı olmadığı zaman bunların yaşanabileceğini tahmin edebiliyorsunuz. Her zaman bu ihtimali bir köşede tutuyorduk. Bu açıdan çok sürpriz bir şey olarak değerlendirmiyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayarak “Geçmiş olsun” dediğini aktaran Türk, "Sayın Kılıçdaroğlu da aradı, CHP’den birçok değerli siyasetçi, milletvekili de aradı. Sağolsunlar. Kemal Bey üzüntülerini dile getirdi, “Geçmiş olsun” dedi. Kısa bir “geçmiş olsun” telefonuydu. Bu diyalog bir telefon görüşmesi ile olmaz. Ama Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Demokrasi mücadelesi verenlerin ortak değerler etrafında buluşması gerek. Partiler farklı olur, fikirler farklı olur ama demokrasiyi kaıcı hale getirmek için ortaklaştırmanın zamanıdır diye düşünüyorum" dedi.