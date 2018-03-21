Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül ve Yılmaz Büyükerşen açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ve Yılmaz Büyükerşen ile ilgili iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor? programına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin izleyeceği strateji hakkında konuştu.

Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ve Yılmaz Büyükerşen ile görüşme yapıldığı iddialarını da yanıtladı.

CHP lideri açıklamasında, "Cumhurbaşkanlığı seçimine daha epey zaman var. Çıkaracağımız adayın, bizim dışımızdaki seçmen kitlesinin de kabul edeceği türden bir aday olması lazım. Cumhurbaşkanı adayının topluma güven vermesi lazım. Yıpranmamış kişiler arasından seçilmesi lazım. Kafamızda birden fazla isim var" diye konuştu.

Kulislerde konuşulan Abdullah Gül ve Yılmaz Büyükerşen isimleri için ise; "Abdullah Bey'in cumhurbaşkanlığı tarafsızdı. Eskişehir Belediye Başkanımız Sayın Büyükerşen de son derece başarılı. Fakat bugüne kadar her iki isimle de böyle bir konuyu konuşmadık" dedi.