Kılıçdaroğlu'dan asgari ücret açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin en az net 2 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Kocaeli'nde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücrete ve Man adası belgelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Biz bu kanunu yapıp Meclis'e vereceğiz. Güçleri yetiyorsa gelsinler beraber bu kanunu çıkaralım" diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Muhtarlar mademki demokrasiyle geldi, onlara saygı göstermek siyasetin görevidir. Muhtarlar güçlendikçe bu ülkede gerilim olmaz. OHAL neden var Türkiye'de? Milletvekillerinin hapse atılması doğru değildir. Bu 'Türkiye'de demokrasi var mı, yok mu?' sorusunun sorulmasına yol açıyor. Kamyoncu arkadaşıma şunu söyleyeyim. Türkiye'de bütçe görüşmelerinin sadece bir bölümü kamyonculara ayrıldı. Dünyanın en ağır mazotunu size satıyorlar. En ağır cezaları siz ödüyorsunuz. Bunları tek tek saydım. Başbakan çıktı dedi ki 'Kılıçdaroğlu yalan söylüyor'. Kamyoncuların Başbakan'dan hesap sorması lazım.

Günün 24 saati her türlü hakarete maruz kalıyorum. Sanıyorlar ki ben geri adım atacağım. Asla ve asla geri adım atmayacağım. Bu milletin hakkını ve hukukunu sonuna kadar savunacağım. Türkiye iyi yönetilmiyor. Hiç kimse memnun değil yaşamından. Efendim büyüme arttı. Büyüme arttıysa çiftçi niye isyan ediyor. Kamyoncular neden memnun değil. Sen vergi kaçırmak için Man Adası'na gideceksin. Ben bunun hesabını sorunca her türlü hakareti edeceksin. Sonra da yerli ve milliyim diyeceksin. Hadi canım oradan. Sen ne yerlisin ne de milli.

Türkiye 2019'a giderken yeni bir yol ayrımına geldi. Otoriter rejim hiçbir zaman büyüme getirmemiştir. Demokrasiyi hep beraber savunmamız lazım. O kadar emek sarf ediyorsunuz, asgari ücret en az net 2 bin lira olmalı.