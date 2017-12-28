Kılıçdaroğlu: Kış lastiğinin KHK’larda ne işi var

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

- (ABD ile vize krizi hakkında) Krizin aşılması güzel bir olay. Biz bütün ülkelerle aramızın iyi olmasını isteriz. Türkiye hem kendi ülkesinde hem dışarıda barışı, demokrasiyi savunan bir ülke olmalı.

- Türkiye'nin yaptığı açıklama ile ABD'nin yaptığı açıklama arasında çelişkiler var. Türk büyükelçiliği biz hiç kimseye güven vermedik diyor. Neden iki taraf aynı metin üzerinden ortak açıklama yapmıyor? Şimdi kime inanacağız? Elbette kendi büyükelçiliğimize inanacağız ama iki devletin yayınladığı açıklama birbiriyle çelişiyor.

- Bu devletin kurumlarının sağlıklı çalışmadığını gösteriyor. Bu kadar kişi boşu boşuna mı hapiste kaldı? Bunun hesabını vermeniz lazım. Masum insanları suçladılar, yeri geldi bizler de suçladık… Sonra FETÖ'cü olmadığı ortaya çıktı. Bu kişinin aile hayatını, onurunu bozduk. Birilerinin bunun hesabını vermesi lazım. Neden bu kadar geç kalındı? 17 ay geçti aradan…

– AKP’nin içinde Bylock kullananlar var dedim, var mı? Evet var. Bunu elinde belgesi olan kurumların açıklaması lazım. Elinde liste olan kurum, kişilerin isimlerini seçerek değil, listenin tamamını göndermeli. Şu an elbette Bylock kullananlar var, biliyoruz. Bu hükümetin yetkilileri ellerindeki bütün Bylock listelerini gizlemeden kamuoyuna açıklasın.

- Biz anayasa mahkemesine başvurduk. Anayasaya uygun mudur, hukuka uygun mudur baksınlar, kararlarını versinler. Binali Bey bizim başvurumuza ulaşamıyorsa söylesin, biz kendisine gönderelim.

– Vatandaş direnme hakkını kullandı. Ben bunu dile getirdiğimde en çok AKP kanadından eleştiri aldım. Demokrasi direnme hakkıdır. 15 Temmuz darbe girişimine karşı, halk direnme hakkını kullandı. Direnme hakkını kullananlar hiçbir zaman yargılanamaz. Bu onların en temel hakkıdır. Demokrasinin yok edilmesi karşısında başka yapılacak bir şey yoksa direnme hakkı kaçınılmazdır. Kimse direnme hakkını kullananlara karşı sen suçlusun diyemez.

- 15 Temmuz darbe girişinden sonra konuşma yaptım. Hukuku ve demokrasiyi katledenlere karşı direnme hakkı demiştim. Direnme hakkını kullananlar hiç bir zaman suçlanamazlar. Kimse direnme hakkını kullananlara karşı sen haksızsın diyemez. Gelelim oraya. Bu madde ne diyor. Bu da önemli. Tankın önüne çıkan, hayatını kaybeden 250 şehit bunlardan hangisi suçlandı, hiçbiri suçlanmadı. Sorun nerede, sorun şurada. Köprüde askerler linç edildi. Şimdi rütbesiz bir askerin günahı nedir? Komutanı emir vermiş. Komutanın emrini tartışmaya açarsanız orada askerlik bitmiş demektir. Siz komutana bir şey yapmıyorsunuz ama eri linç ediyorsunuz.

- Köprüde linç edilen askerlerin haklarının aranması lazım. O askerlerin hiç günahı yok. Komutanlara her cezayı verin. Hepsi aynı görüşe, bunun soruşturulması lazım dediler. 16 Temmuz’da TBMM’de direnme hakkını söyledim. AK Partili vekiller alkışladı. Bu dönemi soğuk kanlılıkla, hukuk içinde kalarak atlatmamız gerekmektedir. Devlet hukuk içinde devlettir dedi. Peki bu nedir? Bu düzenleme nedir? Burada 2 şey var. Cezayi sorumsuzluk getiriyorsunuz, af getiriyorsunuz. Bakanlar Kurulu af getiremez. 'Bundan sonraki olayları da kapsamaktadır' dedi, Burhan Kuzu. Kendi partisinden eleştiri gelince düzeltti. Siyasal görüş olarak, hükümete yakın ceza hukukçuları da bunu söylüyor, yanlıştır diyor.

- Çıkarılan KHK’lara kış lastiğinin katılması yanlış. Kış lastiğinin KHK’larda ne işi var ?

– Meclis darbe girişimi sırasında sabaha kadar çalıştı. Elinden geleni yaptı. Siz Fetö’yle mücadele ettiniz de biri size karşı mı çıktı. Siz KHK’lara neden başvuruyorsunuz, Meclis neden devre dışı bırakılıyor?

- Parlamentonun varlık nedeni ne? Parlamento 15 Temmuz’da bombaların altında görevini yaptı. Neden OHAL’i çıkarıyorsunuz. 4 parti OHAL’e karşı çıktı. Biz Meclis’in onurunu korumak için elinden geleni yapıyoruz ancak bu sadece CHP’nin işi değil, diğerleri de bunu yapmalı.