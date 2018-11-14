KHK’lı doktorların çalışmasını kısıtlayan madde değiştirildi

KHK'lı doktorların çalışmasını kısıtlayan beşinci madde, Meclis Genel Kurulu’nda değiştirilerek kabul edildi.

İhraç edilen ve "güvenlik" gerekçesiyle atanamayan doktorların çalışmasını kısıtlayan kanun teklifi Meclis Genel Kurul’unda ilgili sınırlamaların bir kısmı çıkarılarak kabul edildi.

AKP’nin sağlıkta dönüşüm adı altında sunduğu torba yasada yer alan 5. maddede "Terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan doktorlar, diş doktorları ve tıpta uzman olanların yalnızca SGK anlaşması olmayan özel hastanelerde çalışabileceklerine" yönelik hüküm, metinden çıkarıldı.

Ancak yeni düzenleme ile maddenin kapsadığı doktorlardan devlet hizmeti yükümlüsü olanların görevlerine başlaması 450 gün “erteleniyor”. Maddenin ilk aşamada 3 binden fazla doktoru kapsadığı tahmin ediliyor.

Değiştirilerek kabul edilen önergenin son hali şu şekilde: