KHK protestosuna polis saldırdı: KESK eş genel başkanı gözaltına alındı!

KESK ve ATO’nun Kızılay’da KHK’lerle ilgili yapmak istediği açıklamaya polis saldırdı. KESK eş genel başkanı Aysun Gezen'in de aralarında bulunduğu dokuz kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Kabahatler Kanununa göre işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Ankara’da polis, KESK’in OHAL’in kaldırılması talebiyle düzenlediği eyleme saldırdı. Aralarında KESK eş genel başkanı Aysun Gezen, Eğitim-Sen 2 Nolu Şube Başkanı, Nusret Sulkalar ve Eğitim-Sen 4 No’lu Şube Başkanı Gülhan Şimşek’in de bulunduğu dokuz kişi gözaltına alındı.

AKP hükümetinin OHAL’e dayanarak çıkardığı 695-696 sayılı KHK’lerle yapılan ihraçları ve düzenlemeleri protesto etmek ve OHAL'in kalkması talebiyle Kızılay'da basın açıklaması yapmak isteyen KESK ve ATO üyelerine polis izin vermedi. Eylem öncesinde alan polisler tarafından kapatıldı. Polisle görüşen Eğitim-Sen yöneticileri daha sonra Eğitim-Sen 5 No’lu Şube’nin önüne gitmek üzereyken polis Mithatpaşa Caddesinde hiçbir uyarı yapmadan KESK ve ATO üyelerine plastik mermilerle saldırdı.

TERS KELEPÇE TAKILARAK...

Saldırı sırasında KESK eş genel başkanı Aysun Gezen ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Polis Aysun Gezen, Eğitim-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Nusret Sulkalar ve Eğitim-Sen 4 No’lu Şube Başkanı Gülhan Şimşek’in de aralarında olduğu dokuz kişiyi gözaltına aldı.

Konuya dair SES Ankara Şubesinde bilgilendirmede bulunan KESK MYK üyesi İlhan Yiğit, arkadaşlarının ters kelepçe vurularak gözaltına alınmasına “Bu saldırının 696 sayılı KHK ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bu keyfi tutum uzun bir süredir ülkemizde devam ediyor. Devletin üzerine üniforma giydirdiği ve silahlandırdığı kesimlerce yapılıyor. Bunu kabul etmiyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.

AYSUN GEZEN'DEN MESAJ

Gözaltına alınan KESK eş genel başkanı Aysun Gezen Twitter hesabından "AKP zorbalığına, OHAL/KHK keyfiyetine teslim olacak, boyun eğecek değiliz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz" mesajı paylaştı.

Gözaltına alınanlar Kabahatler Kanununa göre işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.