Keşiş Kuyrukkakanı: Türkiye'de üçüncü kez görüntülendi

Çöl bölgelerinde yayılış gösteren bir kuş türü olan 'Keşiş Kuyrukkakanı' (Oenanthe monacha), Antalya’da ikinci, Türkiye’de ise üçüncü kez görüntülendi.

Mısır’ın doğusundan Arap Yarımadası boyunca İran ve Pakistan’a kadar çöl bölgelerinde yayılış gösteren "Keşiş Kuyrukkakanı", Türkiye’de ilk kez Mersin-Göksu Deltası’nda 2015 yılı baharında ise Antalya Manavgat sahilinde görüntülendi. Keşiş Kuyrukkakanı, Manavgat sahilinde ikinci kez görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6’ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Türkiye’nin Anonim Kuşları Topluluğu (TRAKUS) üyelerinin, 25 Mart Pazar günü Mersin-Göksu Deltası’ndan Antalya-Manavgat ilçesine kadar olan bölgede sahillerde nadir görülen kuş türlerini gözlemlediklerini söyledi.

Rıza Kamil, kuşun özelliklerini şu sözlerle anlattı:

"Genel olarak uçan böceklerle beslenir. Mart-haziran aylarında yuva yapar. Göç dönemlerinde nadir de olsa yaşadıkları alanın kuzeyine çıktıkları görülüyor. Oldukça hareketli olan bu tür, uzun mesafelere ve çok yükseklere uçabiliyor."