Kemal Kurkut'un ağabeyi: Kardeşimi vuran polis Newroz'da yine görev alacak

Diyarbakır'da geçen yılki Newroz kutlamaları sırasında Güzel Sanatlar Fakültesi müzik bölümü öğrencisi Kemal Kurkut'u öldüren polis, tüm taleplere rağmen tutuklanmamıştı. Kurkut'un ağabeyi Cihan Kurkut, 'Kardeşim Kemal'i öldüren polis Newroz'da yine görev yapacak. Başka gençlerin öldürülmesini istemiyoruz' dedi.

Geçen yıl Newroz'a katılmak üzere Malatya'dan Diyarbakır'a gelen ve Evrim Alataş Caddesi üzerinde kurulan arama noktasında polis tarafından öldürülen İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi müzik bölümü öğrencisi Kemal Kurkut'un ağabeyi Cihan Kurkut, faillerin serbest dolaştığına dikkat çekerek, adalet beklentilerinin boşa çıktığını söyledi.

Katil zanlısı polisin tutuksuz yargılanmasının kendilerine acı verdiğini belirten Kurkut, "Adaletin yerini bulması için herkes elinden ne geliyorsa yapmalıdır" dedi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre adalet beklentileri kalmadığını ifade eden Kurkut, bir yıl içerisinde hiçbir şeyin değişmediğini, yüreklerindeki ateşin yanmaya devam ettiğini söyledi. Kurkut, "Bizi burada aile olarak rencide etmeye çalıştılar. Cenazemizde suyu kestiler. Cenaze aracı vermediler. Mezar yeri vermediler. Taziye çadırı dahi verilmedi. Yani Kemal'in ölümünün acısı yetmezmiş gibi üstüne birçok acı yaşattılar" dedi.

Kemal Kurkut'un ağabeyi Cihan Kurkut

'O POLİS BU YIL DA GÖREV YAPACAK'

Yeni Newroz'larda kimsenin ölmemesi dileğinde bulunan Kurkut, "Kemal'i öldüren polis Newroz'da görev yapacak. Başka gençlerin öldürülmesini istemiyoruz. Ölümleri gerçekleştiren kişiler hâlâ görevine devam ediyorsa, bu devletin yargısında bir sorun var demektir. Kim olursa olsun vurulan kişi Türk, Kürt, Alevi, Sünni de olsa vurulan kişi sonuçta insandır. Düşünsenize ben sokakta geziyorum, ancak hiçbir polise ve devlet memuruna güvenemiyorum. Çünkü adalet yok. Adaletin olmadığı yerde siz nasıl güven içerisinde yaşayabilirsiniz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Üniversite öğrencisi Kemal Kurkut, 21 Mart 2017'de düzenlenen Newroz kutlamasına katılmak üzere Malatya'dan Diyarbakır'a geldi. Newroz Parkı'na çıkan Evrim Alataş Caddesi üzerinde kurulan polis kontrol noktasında onlarca kişinin gözleri önünde polislerle tartıştı. Üstü çıplak bir şekilde polis noktasını koşarak geçmek isteyen Kurkut, polis memuru Y. Ş. tarafından vuruldu. Olayın hemen ardından Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada Kemal Kurkut'un "canlı bomba şüphelisi olduğu" ileri sürüldü. Ancak bir canlı bombanın neden çıplak koştuğuna bir açıklama getirilemedi.

Ancak Kurkut'un vurulma anı KHK ile kapatılan Dihaber editörü Abdurrahman Gök tarafından görüntülenince soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis memurları Y. Ş. ile O. M. gözaltına alındı. O. M. savcılık tarafından serbest bırakılırken, Y. Ş. tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcının itirazına rağmen sanık Y. Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.