Kazım Koyuncu anmasına yasaklama

Beşiktaş'ta düzenleneceği duyurulan 'Kazım isyandır' etkinlikleri Kaymakamlık tarafından yasaklandı.

"İnsan Ölür İsyan Yaşar" sloganıyla Beşiktaş Abbasağa Parkı’nda 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenleneceği duyurulan "Kazım İsyandır" etkinliği, güvenlik önlemi alınamayacağı gerekçesiyle Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

Yasak kararının ardından "Kazım İsyandır" Organizasyon Komitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dostumuz, ağabeyimiz, yoldaşımız Kazım Koyuncu’nun aramızdan ayrılışının 13'üncü yılında yapmak istediğimiz anma etkinliği Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından engellenmiştir. Bu noktada Kazım’ın bütün dostlarını ve sevenlerini; sazını, gitarını, tulumunu, kemençesini alıp yarın (7 Temmuz Cumartesi) saat 17:00’de Abbasağa Parkı’na bekliyoruz."