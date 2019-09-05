'Kazdağları’da 11 bin ton siyanür kullanılacak'

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kazdağları’nda yürütülen madencilik faaliyeti hakkında konuştu. Kirazlı’da 11 bin ton siyanür kullanılacağını belirten Gökhan, gerçeklerin ortada olduğunu söyledi.

Çanakkale Belediyesi’nin Eylül ayı Meclis toplantısı dün saat 18.00’de Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıda Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kazdağları’nda yürütülen madencilik faaliyeti hakkında konuştu.

Konuşmasında bölgede kullanılacak siyanürün miktarını açıklayan Gökhan, Kirazlı’da bir, iki, yüz, iki yüz değil tam 11 bin ton siyanür kullanılacağını belirterek, “O topraklara 11 bin ton siyanür değecektir. O ağır metaller gün yüzüne çıkacaktır. Burada birbirimizin söylediklerini çürütmeye gerek yok. Gerçekler ortada…” dedi.