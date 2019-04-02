Fransa'daki yaşlı bakım evinde kaz ciğeri salatası yiyen 5 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'daki yaşlı bakım evinde kaz ciğeri salatası yiyen 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yaşları 76 ile 95 arasında değişen dört kadın ve bir erkek, Pazar gecesi Toulouse yakınlarındaki bakım evinde yemek yedikten hemen sonra öldü.

19 kişi de, kusma ve diğer gıda zehirlenmesi belirtileri nedeniyle hastanelik oldu.

Ölen kadınlardan birinin torunu yerel gazete La Depeche du Midi'ye; “Çantamda hala menü var ve dün gece Perigord salatası yediklerini öğrendim. Bu ne anlama geliyor, galiba kaz ciğeri" diye konuştu.

Perigord, Fransa'nın turistik bölgelerinden biri. Bölge, kaz ve ördeklerden elde edilen ürünlerin kullanıldığı mutfağıyla dünya çapında üne sahip.