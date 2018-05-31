Kayyumun ihraç ettiği Arif Sağ ve ekibi MESAM'a geri döndü

Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'ne (MESAM) AKP tarafından atanan kayyum heyeti, Arif Sağ, Cahit Berkay ve Ali Haydar Timisi'nin de aralarında olduğu onlarca sanatçıyı kurumdan ihraç etmişti. Yeni yönetimi seçmek için bugün genel kurul toplandı. Kayyum heyeti üyelerce protesto edildi. Arif Sağ ve ekibinin genel kurula alınması için sunulan önerge kabul edildi. Sağ ve ekibi alkışlarla salona girdi.

AKP'nin Kültür Bakanlığı'nın MESAM'daki muhalif isimleri tasfiye etmek amacıyla gerçekleştirdiği operasyon geri püskürtüldü. Kayyum heyetinin ihraç ettiği Arif Sağ ve ekibi, bugün toplanan genel kurulda MESAM'a geri döndü.

AKP iktidarının MESAM yönetiminden zorla el çektirdiği Arif Sağ ve ekibi, önceki gün kayyum heyet tarafından ihraç edilmişti. Genel kurulda yeniden aday olamamaları için hukuksuz bir şekilde üyelikten çıkarılan Arif Sağ, Cahit Berkay, Mustafa Timisi ve onlarca üye ihraç edilmiş, 109 üyenin de MESAM üyeliği bir alt kademeye indirilerek genel kurulda oy kullanmalarının önüne geçilmişti.

MESAM genel kurulu bu sabah başladı. Arif Sağ ve ekibi, kayyum heyet tarafından salona alınmadı. Salonda bulunan MESAM üyeleri, kayyum heyetine tepki gösterdiler. Kayyum heyetinin başkanı olan ve AKP'ye yakınlığıyla tanınan Coşkun Sabah'ın konuşması, protestolarla kesildi. Recep Ergül de yoğun protestolarla karşılaştı.

Sıra divan kurulu seçimine geldiğinde, Sümer Ezgü ve Feridun Düzağaç gibi isimlerin bulunduğu Arif Sağ ve ekibince desteklenen liste kazandı. Divan kurulu seçiminden sonra, kurulun arkasındaki masada bulunan kayyum yönetimi, salondaki diğer üyelerin arasına alındı. Divan kuruluna verilen bir önergeyle Arif Sağ ve ihraç edilenlerin genel kurula alınması teklifi oylama yapılarak kabul edildi. Arif Sağ ve ekibi yüzde 62 oyla genel kurulda yeniden aday olma hakkını kazandılar.

Arif Sağ, Cahit Berkay, Mustafa Timisi ve ihraç edilen isimler alkışlar eşliğinde salona girdi. Bunun üzerine kayyum heyeti salonu terk etti.

Daha sonra divan kuruluna yeni bir önerge verilerek, oy hakkı düşürülen üyelere yeniden bu hakkın verilmesi teklifi sunuldu.

MESAM genel kurulu sürüyor. Arif Sağ'ın, desteklediği isimleri açıklaması bekleniyor.

Tolga Sağ, Arif Sağ ve ekibinin salona girişini şu videoyla paylaştı: