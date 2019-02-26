Kayyum talanı: Belediye taşınmazları TÜRGEV ve yandaş vakıflara devredildi!

HDP Kayapınar Belediyesi eş başkan adayı Necati Pirinççioğlu, kayyumların, belediyenin taşınmazlarının TÜRGEV ve benzeri yandaş vakıflara devrettiğini söyledi.

HDP Diyarbakır merkez Kayapınar ilçe belediye başkan adayı Necati Pirinççioğlu, kayyumların Kayapınar Belediyesine ait yüz milyonlarca TL’lik taşınmazı, aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde yer aldığı TÜRGEV'in de bulunduğu kuruluşlara devrettiğini açıkladı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Diyarbakır’da HDP Kayapınar Belediyesi eş başkan adayları Keziban Yılmaz ve Necati Pirinççioğlu, HDP Kayapınar ilçe binasında basın toplantısı düzenledi.

Kayapınar Belediyesine atanan üçüncü kayyumun görevde olduğunu söyleyen Necati Pirinççioğlu, “Belediye bütçesinin hoyratça kullanıldığı, yine belediyeye ait tüm taşınmazların, değişik zamanlarda kayyumlar tarafından Kaymakamlığa ya da devletin başka kurumlarına hibe adı altında devredildiği yönünde tarafımıza birçok duyum gelmiştir” dedi.

‘DESTEK EVLERİ VE SPOR KOMPLEKSİ MÜLKİYETİYLE BİRLİKTE DEVREDİLDİ’

Duyumları araştırıp elde ettikleri bilgileri paylaştıklarının belirten Pirinççioğlu, ekonomik durumu düşük öğrencilere eğitim vermek amacıyla kurulan 13 Eğitim Destek Evi ve Kayapınar Spor Kompleksi’nin mülkiyetiyle birlikte Kayapınar Kaymakamlığı’na devredildiğini söyledi.

80 milyon TL’lik arsa üzerinde kurulan 20 milyon maliyetiyle yapımı devam eden belediye kütüphanesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredildiğini dile getiren Pirinççioğlu, Belediye ile Göç Vakfı’nın ortak çalışmalar yürüttüğü Çocuk Merkezi’nin de Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na devredildiğini belirtti.

‘PARK İŞLETMESİ TÜRGEV’E DEVREDİLDİ’

Necati Pirinççioğlu, Ekin Ceren Parkı’nın işletmesinin 25 yıllığına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve kızı Esra Albayrak’ın yönetiminde yer aldığı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) kiralandığını söyledi.

‘BİNAYI DEVREDİP TADİLAT PARASINI ÖDEDİLER’

Pirinççioğlu, Kayapınar Belediyesi’nin yeni yapılan hizmet binasına taşındığını, eski binanın mülkiyetiyle birlikte kayyımlar tarafından Kayapınar Kaymakamlığı’na devredildiğini, eski binanın tadilatı için 2,5 milyon liralık eski bina tadilatının belediye tarafından ödendiğini belirtti.