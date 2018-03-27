Kaymakamlık talimat vermiş: Ortaokulu bir günde imam hatibe çevirdiler!

Eskişehir'deki Şehit Yunus Baysal Ortaokulu'nun ismi bir günde 'Şehit Yunus Baysal İmam Hatip Ortaokulu' olarak değiştirildi.

AKP'nin eğitimde gericileşme hamlelerine her gün yenisi ekleniyor.

Eskişehir Odunpazarı İlçesi Yenikent Mahallesi'ndeki Şehit Yunus Baysal Ortaokulu'nun tabelasının bir günde "Şehit Yunus Baysal İmam Hatip Ortaokulu" olarak değiştirildiği ortaya çıktı.

Değişiklik hiçbir veli ve öğrenciye haber verilmeden yapılırken, okul yönetimi okulun isminin Odunpazarı Kaymakamlığı'nın kararı ile değiştirdiğini bildirdi.

Durumdan şikayetçi olan veliler dava açmaya hazırlanırken, okulun resmi internet sitesindeki adı ise "Şehit Yunus Baysal Ortaokulu" olarak görünmeye devam ediyor.

