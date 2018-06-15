Katılım bankaları ilk çeyrekte 514 milyon lira kâr etti

Katılım bankalarının net karı bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 56,1 artarak 514 milyon 433 bin liraya ulaştı.

Bloomberg'in haberine göre, Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankaları Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım'ın konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü bu yılın mart sonu itibarıyla 166 milyar 880 milyon lira oldu. Söz konusu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 56,1'lik artışa işaret etti.

Katılım bankalarının ilk çeyrek net dönem karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,1 artarak 514 milyon 433 bin liraya ulaştı. Sektörün net karı 2017'nin ilk çeyreğinde 329 milyon 613 bin lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Katılım bankalarının öz kaynakları da mart sonu itibarıyla 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 7,8 artarak 14 milyar 703 milyon lirayı aştı.