Katil zanlısı yılbaşı eğlencesinde yakalandı

Kars'ta iki yabancı uyruklu kadının öldürülmesi ve beş kişinin de yaralanması olaylarında adı geçen ve takibe alınan Serkan Ç., yılbaşı eğlencesi sırasında gözaltına alındı.

5 Temmuz 2017'de eğlence mekanı önünde gerçekleşen Bünyamin Üreyil'in öldürülmesi ve beş kişinin de silahlı kavga sonucu yaralanması olaylarının yanı sıra Kasım 2017'de yabancı uyruklu bir kadının tabancayla öldürülmesinde de adı geçen Serkan Ç., polisler tarafından takibe alınmıştı. Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile Özel Harekat tarafından düzenlenen operasyon ile zanlı bir eğlence mekanında yakalandı. Üzerinde 1 adet tabanca, 14 mermi ve bir miktar metamfetamin ile yakalanan zanlı gözaltına alınarak sorguya çekildi. Sorgu sonrasında adiyeye sevk edilerek mahkeme tarafından tutuklandı. Zanlıyı saklamak ve polisi engellemek iddiası ile 15 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.