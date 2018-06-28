'Kasten yaralama' cezası alan ilahiyatçı müdür başka okula tayin edildi

Ankara'da öğrenciyi 'kasten yaralama' suçuyla ceza almasına karşın aylarca görevinde tutulan ilahiyatçı müdür, idarecilik görevinden alınarak bir başka okula tayin edildi. İstismarcı müdürü aylarca koltuğunda tutan MEB, proje okul olan imam hatip lisesi kadrosuna öğretmen atamıyor.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdürlük yapan ilahiyatçı Adem İlhan, 12 Ekim 2017 günü 10'uncu sınıf öğrencisi M.F.A.'ya şiddet uygulamıştı.

Öğrencinin şikayeti üzerine başlayan soruşturma aylarca sürerken, Adem İlhan müdür koltuğunda oturmaya uzun süre devam etti.

Mağdur ve tanık öğrencilerin şikayetlerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi'ne yazması üzerine, din dersi öğretmeni olan müdür Adem İlhan, Akyurt Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandı. İlhan, 4 Nisan 2018 günü Türk Ceza Kanunu'nun "kasten yaralama" maddesi uyarınca suçlu bulundu ve 3 bin lira para cezasına mahkum edildi. Öte yandan mahkeme sanığın durumunu göz önünde bulundurarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın beş yıl boyunca denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

BAŞKA OKULA TAYİN EDİLDİ

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Gülen cemaatine ait bir özel okula el konulmasıyla birlikte "proje okul"a çevrilen lisede, "kasten yaralama" suçundan ceza alan müdür 22 Haziran'da bir başka okula tayin edildi. Müdür ve beraberindeki iki müdür yardımcısı, idarecilik görevlerine devam etmeyecek ve öğretmenlik yapacak.

soL'a konuşan kaynaklar, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından müdürün yaptıklarına uzun süre göz yumulduğunu ve olayın üzerinden neredeyse 1 yıl geçmesine ve ceza almasına karşın Adem İlhan'ın bunca zaman okulda tutulduğunu belirtti.

Okulun Ocak ayında başlattığı soruşturma da henüz sona ermedi.

Öte yandan İlhan ve beraberindeki müdür yardımcılarının tayin edilmesiyle birlikte, "proje okul" idarecisiz kaldı. 2 yıldır devletin elinde olmasına rağmen, okulun kadrosunda yalnızca 1 öğretmenin bulunduğu da verilen bilgiler arasında.