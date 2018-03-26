Kaş halkının zaferi: Kaputaş projesine yargı freni

Antalya’nın Kaş ilçesinde yapılması planlanan bölünmüş yol projesine Antalya Valiliği tarafından verilen 'ÇED gerekli değildir' kararına karşı dava açan yöre halkını haklı bulan mahkeme, kararı iptal etti.

Antalya’nın Kaş ilçesinde yapılması planlanan bölünmüş yol projesine Antalya Valiliği tarafından verilen "ÇED gerekli değildir" kararına karşı dava açan yöre halkını haklı bulan mahkeme, kararı iptal etti.

Kaş ile Kalkan beldesini birbirine bağlayan mevcut otoyola paralel yapılması öngörülen yeni yol, birçok tarihi ve doğal sit alanını etkiliyordu. Yöre halkının karşı çıkmasına rağmen siyasilerin ve ilgili kurumların yapımında ısrar ettikleri otoyolla ilgili mahkemenin iptal kararı Kaş’ta sevinçle karşılandı.

İki hafta önce otoyol projesinin doğal sit alanı olan Kaputaş bölgesinden geçişine izin veren, Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu kararının da Antalya 4. İdare Mahkemesince yürütmesinin durdurulduğunu anımsatan Avukat Tuncay Koç, "Bu kararın ardından Antalya 2. İdare Mahkemesi "ÇED gerekli değildir" kararının iptaline karar verdi. Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği ile Peyzaj Mimarları Odası başta olmak üzere, Kaş Çevre Platfomu ve Kaş Koruma Platformuna üye 76 Kaşlı yurttaşın açtığı davalarda böylelikle mutlu sona ulaşıldı" dedi.