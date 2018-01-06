Kartepe'de pistler kapatıldı: Yeterli kar yok...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi'nde pistler yeterli oranda kar olmadığı için kapatıldı.

İstanbul'a en yakın kayak merkezlerinin başında yer alan Kartepe Kayak Merkezi, hafta sonu havanın da güzel olması nedeniyle tatilcilerin akınına uğradı.

Geçen yıl Ocak ayında pistlerde kar kalınlığı yaklaşık 2,5 metreye ulaşırken, bu kış yeterli kar yağışı olmaması, mevcut olan karın da erimesi nedeniyle pistlerde kar kalınlığı 5 santimetreye düştü.

Kartepe kayak merkezinde bulunan 14 pist yeterli oranda kar olmaması ve bazı pistlerde hiç kar olmaması nedeniyle kapatıldı.

Kayak yapmak için Kartepe'ye gelen tatilciler, pistlerin kapatılması nedeniyle üzüldü.

Gezmeye gelen bir grup lise öğrencisi ise Kartepe'de çok az karla karşılaştıklarını ifade ederek, "Eğlenmek için geldik, ancak kar çok az. Kayak pistinin birçoğunda kar bile yok. Kalan karlarla kar topu oynayıp eğleneceğiz" dedi.