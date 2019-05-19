Kars'ta oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'ın cesedi bulundu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade'nin cesedine ulaşıldı.
Pazar, 19 Mayıs 2019 15:19

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Ortakale köyünde 12 Mayıs'ta evlerinin yakınında oynadığı sırada kaybolan Nurcan Sade'nin cesedi, Sarıkamış JAK timlerince dere kenarında suyun içerisinde bulundu.

Nurcan Sade'nin cesedinin bulunduğu noktanın, köye 4 kilometre uzaklıkta, daha önce eteğinin bulunduğu yer olduğu açıklandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaybolan Nurcan Sade'nin bulunması için 8 gündür sürdürülen çalışmalarda minik çocuğa ait etek köyden 4 kilometre, ayakkabı ise 15 kilometre uzakta dere kenarında bulunmuştu.