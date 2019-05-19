Kars'ta oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'ın cesedi bulundu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Ortakale köyünde 12 Mayıs'ta evlerinin yakınında oynadığı sırada kaybolan Nurcan Sade'nin cesedi, Sarıkamış JAK timlerince dere kenarında suyun içerisinde bulundu.
Nurcan Sade'nin cesedinin bulunduğu noktanın, köye 4 kilometre uzaklıkta, daha önce eteğinin bulunduğu yer olduğu açıklandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaybolan Nurcan Sade'nin bulunması için 8 gündür sürdürülen çalışmalarda minik çocuğa ait etek köyden 4 kilometre, ayakkabı ise 15 kilometre uzakta dere kenarında bulunmuştu.