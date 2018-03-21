Karlov suikastında bir tutuklama daha

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin soruşturmada bir kişi daha tutukladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında bir kişi daha tutuklandı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Cemaat'in emniyetteki mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen bir kişi ifadesinde şunları söyledi:

"Mevlüt benim sorumlu olduğum örgüt elemanlarından biriydi. Saldırıdan sonra ismini duyduğumda, ismi bana yabancı gelmedi. Çağrışımda bulundu. Benim evime gelmiş de olabilir."

İfadesinin ardından örgüt yöneticisi olduğu belirtilen kişi hakkında, "cinayete iştirak" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi.