Karlıova'da silikozis katliamı sürüyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesine kayıtlı Faysal Demir, silikozis nedeniyle hayatını kaybetti. Bu Karlıova'daki 17. silikozis ölümü oldu.

Kot taşlama işçiliğinin neden olduğu silikozis hastalığı ölümleri devam ediyor. Son olarak Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Faysal Demir de hayatını kaybetti. Demir, memleketi olan Bingöl'ün Karlıova ilçesinden İstanbul'a kot taşlama işinde çalışmak için gelenlerin arasındaydı.

Faysal Demir, silikozis nedeniyle ölen ve nüfusa Karlıova'da kayıtlı olan 17. kişi oldu. Tüm Bingöl düşünüldüğünde ise sayı 70'in üzerine çıkıyor. Türkiye'de halen 100'ün üzerinde silikozis hastası bulunuyor.