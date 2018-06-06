Karikatürist Nuri Kurtcebe, denetimli serbestlikle tahliye edildi

Çizdiği bazı karikatürlerde Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’a hakaret suçunu işlediği iddiasıyla aldığı hapis cezası kesinleşen ve önceki mahkemece tutuklanan 69 yaşındaki çizgi roman sanatçısı, karikatürist Nuri Kurtcebe denetimli serbestlik şartıyla dün akşam tahliye edildi.

Otobüsle önceki gün Yalova’ya gelirken jandarma tarafından yapılan kimlik kontrolü sonucu, hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen karikatürist Nuri Kurtcebe gözaltına alınmıştı. Önceki gün adliyeye sevk edilen Kurtcebe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

DENETİMLİ SERBESTLİK ŞARTIYLA TAHLİYE

Avukat Erdem Akyüz’ün verdiği bilgiye göre Nuri Kurtcebe, bir gün gözaltında, bir gün de cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildi.

Avukat Akyüz, "Müvekkilimi, denetimli serbestlik ile özgür bırakmayı sağladık. İki gün, iki gece kalem, boya ve çizgilerinden yoksun kalan müvekkilim Nuri Kurtcebe çalışma, çizgi ve karikatürlerine devam edecek. Tüm sevenlerine, sanatseverlere, Atatürk ilkeleri ışığında sevgi ve saygılarını sunuyor" dedi.