Karikatürist Nuri Kurtcebe 2015'te Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı

Karikatürist ve çizgi roman sanatçısı 69 yaşındaki Nuri Kurtcebe, 2015’te çizdiği karikatürlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

Karikatürist ve çizgi romancı Nuri Kurtcebe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle Yalova'da gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti

Kurtcebe, 2015’te çizdiği karikatürlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

Hakkında verilen 1 yıl 2 ay 15 günlük hapis cezası kararının istinaf mahkemesince onanmasının ardından, dün akşam Yalova’da gözaltına alınan Kurtcebe, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, Kurtcebe’yi tutuklayarak Yalova Cezaevi’ne gönderdi.

AVUKAT: HANGİ İFADENİN HAKARET OLUŞTURDUĞU BELLİ DEĞİL

Nuri Kurtcebe’nin avukatı Erdem Akyüz konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Senelerin çizeri olan Kurtcebe’nin Gırdır, Limon, Gıdıl dergilerinde ve Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Aydınlık ve diğer bir çok gazetede karikatürleri yayınlanmıştır. ‘Gaddar Davut, Mokok, Maganda’ tiplerinin yaratıcısı olan Kurtcebe, Nazım Hikmet’in ‘Kuvayi Milliye Destanını’ çizgi roman haline getirmiş, Uğur Mumcu anısına ‘Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi’ resimli eserini çizgi roman olarak çizmiş, birçok ödüller kazanmış bir sanatçıdır.. Bütün dünyada kabul edilen yasal bir gerçek olarak, sanatçıların eserlerini özgür bir biçimde sunmaları ve siyasetle uğraşan kişilerin eleştirilere, diğer kişilere nazaran çok daha fazla açık ve mütehammil olmaları gerektiği yolundadır. Kaldıki mahkeme kararında hangi çizim ve ifadenin hakaret teşkil ettiği açık bir şekilde yer almamış ve Kurtcebe’nin, bazı kişilerin kendi sayfasına girerek müdahale etikleri ve kendisine ait olmayan ifadeleri facebook sayfasına koydukları yolundaki savunması nazara alınmamış ve bu yolda bir inceleme yapılmamıştır. Tamamen bir sanatçı ruhuyla, para ve makam gibi hiç ilintisi olmayan yetmiş yaşlarındaki bir sanatçının uğradığı bu duruma üzülmemek mümkün değildir.”

KİMDİR?

1949'da Muğla Yatağan'da doğdu. Lise son sınıfta babasını kaybeden Kurtcebe'nin eğitim masraflarını futbolcu Metin Oktay ödedi. 1970 yılında bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin yüksek Resim bölümünü kazandı.

Oğuz Aral, Tekin Aral, Oğuz Alpleçin, Mim Uykusuz ve Ferit Öngören'le beraber Gırgır adlı mizah dergisinin ilk çekirdek kadrosunda yer aldı. Çizgi roman çizmeyi daha çok seven Nuri Kurtcebe, Gırgır'da ilk "Uyduruk Uzay Hikayeleri" başlığı altında kısa metrajlı bilim kurgu çizgi romanları üretmeye başladı.

1971'de Gırgır'da ünlü "Gaddar Davut" çizgi romanını çizmeye başladı. Bu kahraman, orta çağda yaşıyordu fakat farklı dönemlerde güncel olan ile paralel bir hayat sürdü. 1986 yılında Hürriyet Gazetesi'nde günlük "Mokok" karikatür tipini çizmeye başladı. 1990'da Limon ve Dıgıl mizah dergilerinde çizdiği bilim kurgu öykülerinden oluşan özel çizgi-roman albümü yayımlandı.

Maganda kelimesinin isim babası olan Kurtcebe, 1994 yılında Gaddar Davut çizgi romanını ve "Sessiz sedasız" başlığı altında günlük politik karikatürlerini çizmeye başladı. 1996'da Uğur Mumcu'nun Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi adlı yazısını çizgiye döktü ve Uğur Mumcu Özel Ödülü'ne layık görüldü. 2001'de Nâzım Hikmet'in ünlü "Kuvayı Milliye Destanı"'nı çizgi-romana dönüştürdü ve aynı yıl Cumhuriyeti ve çağdaşlığı savunan çizgileriyle Çağdaş Eğitime verdiği katkılarından dolayı ÇEV (Çağdaş Eğitim Vakfı) Ödülü'ne layık görüldü.