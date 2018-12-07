Karanlığın katlettiği bilim insanı Necdet Bulut anılıyor

Uğradığı silahlı saldırı sonrasında 8 Aralık 1978'de yaşamını yitiren bilim insanı Dr. Necdet Bulut, aramızdan ayrılışının 40'ıncı yılında Bilgisayar Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen bir etkinlikle anılıyor.

Türkiye'nin bilgisayar alanında doktora yapan ilk bilim insanı ve kendisini sosyalizm mücadelesine adayan Dr. Necdet Bulut, aramızdan ayrılışının 40'ıncı yıldönümünde Bilgisayar Mühendisleri Odası tarafından anılıyor.

Bir yandan sosyalizm mücadelesinin sürdürürken diğer yandan aydın sorumluluğu içerisinde yürüttüğü çalışmalarla unutulmaz izler bırakan Dr. Necdet Bulut, KTÜ Bilgisayar Merkezinin kurulması için gittiği Trabzon’da ailesiyle birlikte uğradığı silahlı saldırı sonrasında, 8 Aralık 1978'de yaşamını yitirmişti.

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası'nın Necdet Bulut'u anma etkinliği şöyle: