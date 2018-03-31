Karamollaoğlu'ndan 'yumruk' açıklaması: Gaza geldim

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, yumruğunu havaya kaldırarak poz vermesine ilişkin "Gaza geldim" açıklaması yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde aracının içinden yumruğunu havaya kaldırarak poz vermesiyle ilgili soruya yanıt verdi.

Karamollaoğlu, "Neden yumruğunuzu kaldırdınız" sorusuna "Burdur’daydık. Biliyorsunuz Burdur için şekerpancarı çok önemli bir geçim kaynağı. Dışarıda da çok büyük bir kalabalık vardı. Normalde bizim kendi işaretimizi yapardım ama dışarıdaki coşkuyu görünce heyecanlandım. Gaza geldik diyelim" yanıtı verdi.

SİVAS'A 'KATLİAM' DEMEMESİYLE HATIRLANIYOR

SP Başkanı Karamollaoğlu, “Sivas Katliamı demekten imtina ediyorum, çünkü hakikaten katliam başka bir şey. Birisi gidip doğrudan insanları katlettiği zaman katliam olur. Orada bir kişinin gidip birisini doğrudan doğruya katlettiği vaki değil” sözleriyle hatırlanıyor.