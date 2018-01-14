Karamollaoğlu'ndan OHAL açıklaması: Olağan hale gelirse hapı yuttuk

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hükümetin OHAL'i uzatmasını eleştirdi, "Hâlâ olağanüstü hal ile idare ediliyoruz. Olağanüstü hal, olağan hale gelirse hapı yuttuk. Artık bundan sonra hukuk yok demektir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir’de partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen Teşkilat Eğitimi programına katıldı.

Kemalpaşa Dere Mesire Alanı Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen programda Karamollaoğlu, hukuka, adalete güvenin kalmadığını belirterek "Bir mahkeme iki gazetecinin tutukluğu devam ederek yargılanmasına karar verdi. Aylardır tutuklu bu gazeteciler, onlar da Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ettiler. Anayasa Mahkemesi de bir karar aldı, bu mahkemenin kararını bozdu. Mahkeme dedi ki 'Ben seni dinlemiyorum.' Anayasada bir hüküm var, diyor ki 'Anasaya Mahkemesi kararlarına Cumhurbaşkanı, Meclis dahil kimse itiraz edemez, uygulamak mecburiyetindedir. Ama bir mahkeme diyor ki 'ben senin aldığın karara uymuyorum.' Böyle hukuk olur mu?" dedi.

"ARTIK BUNDAN SONRA HUKUK YOK DEMEKTİR"

15 Temmuz'daki darbe girişiminde Türk milletinin kahramanlık gösterdiğini, darbe sonrasında ise iktidarın OHAL’i çok uzattığını belirten Karamollaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elbette gerekir. Ama nereye kadar? Üç ay, üç ayda toparlayamadın, hadi altı ay. Altı ayda da toparlayamadın. Hadi bir üç ay daha. Ama hâlâ bir buçuk sene sonra neredeyse, olağanüstü hal ile idare ediliyoruz. Olağanüstü hal, olağan hale gelirse hapı yuttuk. Artık bundan sonra hukuk yok demektir. Çünkü hukuk bir kişinin, hükümetin dudakları arasındadır."