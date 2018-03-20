Karamollaoğlu'ndan AKP'nin 'İttifak olmasa bile Saadet tabanı bize oy verir' çıkışına yanıt

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP'nin 'İttifak olmasa bile Saadet tabanı bize oy verir' çıkışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "AK Parti’nin, ittifak olmasa da Saadet tabanı bize oy verir beklentisi, aç tavuğun rüyasında darı ambarı görmesidir" dedi.

İttifak yasası, Saadet Partisi’nin olası 2019 adayı ve “dinde güncelleme” tartışmaları hakkında Politikyol'un sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde muhakkak bir aday çıkaracaklarını belirterek, "Abdullah Gülbeyefendi ile geçmişte birlikte çalıştık, aday olup olmaması konusunda bizim bir şey dememiz uygun olmaz, bu konu kendisinin takdiridir. Belirttiğim gibi bizim gündemimizde herhangi bir isim şu an yok, zamanı geldiğinde isimler üzerinde de konuşulur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan "İslam'ın güncellenmesi" tartışmalarıyla ilgili olarak "İslamın ve Kur’anın güncellenmesine değil, doğru anlaşılmasına ihtiyaç var" diyen Temel Karamollaoğlu, "Türkiye’de güncellenmesi gereken bir şey varsa o da AKP’nin bizatihi kendisidir, daha doğrusu politikaları ve uygulamalarıdır" dedi.