Karamollaoğlu'ndan 'Abdullah Gül' yanıtı

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili soruları cevaplamadığının iddia edilmesi üzerine, 'Seçim atmosferine girmedik ki. Daha dere gelmemiş paçaları sıva diyorsun. Ben niye dereye gelmeden paçaları sıvayayım ki' dedi. Karamollaoğlu daha önce aday olması durumunda Gül'ü destekleyebileceklerini açıklamıştı.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Afyonkarahisar'da düzenlediği bir konferansa katıldı. Toplantıya, STK temsilcilerinin yanı sıra CHP İl Başkanı Kemal Demirkırkan, İyi Parti İl Başkanı Erdal Gümüş, Kamu- Sen İl Temsilcisi Nizamettin Şenol, Şeker- İş Sendikası Şube Başkanı Murat Karamocu, Evciler Belediye Başkanı CHP'li Saim Özer de katıldı. ‘SİYASİ MALZEME HALİNE GETİRMEK DOĞRU OLMAZ’ Konferansın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, seçim ittifakının şu an söz konusu olmadığını vurguladı. Karamollaoğlu, "İttifak söz konusu değil. Şu an seçim dönemine girilmedi. Seçime giderken ittifaklar konuşulur. Seçim öncesi neyin ittifakı" diye konuştu. Bir gazetecinin 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili soruları hiç cevaplamadığını iddia etmesi üzerine Karamollaoğlu, "Seçim atmosferine girmedik ki. Daha dere gelmemiş paçaları sıva diyorsun. Ben niye dereye gelmeden paçaları sıvayayım ki. Zamanı gelince her şeyin cevabı verilir inşallah" dedi.