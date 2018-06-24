Karamollaoğlu: Çok daha iyisini beklerdik

Seçim sayımlarına dair tartışmalar devam ederken, Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'ndan da bir açıklama geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, seçim sonuçlarına dair yorumlarını aktardı.

Karamollaoğlu, "Bugün gördüğümüz neticeden çok daha iyisini beklerdik. Ama demokrasilerde milletin tercihi neyse ona saygı duyulur" dedi.

Partinin seçim çalışmalarında olağanüstü çaba sarf ettiğini belirten Karamollaoğlu, bu süre içinde ülke sıkıntılarının nasıl çözüleceğini anlatmaya çalıştıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Bu ifadelerimiz bugün de geçerli. İktidarda bulunan arkadaşlar eğer bu ifadelere biraz bundan sonra kulak kabartırlar, bunları dikkate alırlarsa hem kendilerinin hem de memleketin faydasına olur diye düşünüyoruz. Burada işimizi bırakıyor değiliz. Bundan sonra çalışmalarımıza inşallah daha büyük gayretle devam edeceğiz. Elbette bugün içinde bulunduğumuz şartlar bu milleti nasıl etkiliyor, neden böyle etkiliyor? Onu da dikkate alarak yeni metotlar geliştirmeye, millete ulaşmaya gayret edeceğiz."