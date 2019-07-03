Karamollaoğlu: Bugün de ABD yanlısı askerler tasfiye ediliyor

SP lideri Karamollaoğlu, Ergenekon davasıyla ilgili olarak ‘O gün ABD karşıtı subaylar tasfiye ediliyorsa bugün ise ABD yanlısı askerler tasfiye ediliyor’ dedi. Karamollaoğlu 1993 yılında Türkiye’de yaşananların da ‘topyekun araştırılması’nı istedi.

Saadet Partisi (SP) lideri Temel Karamollaoğlu, bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Ergenekon davasıyla ilgili olarak “O gün ABD karşıtı subaylar tasfiye ediliyorsa bugün ise ABD yanlısı askerler tasfiye ediliyor” dedi.

'1993 OLAYLARI TOPYEKUN ARAŞTIRILMALI’

Gazete Duvar’ın aktardığına göre Sivas Katliamı’nı “vahşet” olarak nitelendiren Temel Karamollaoğlu, “Dün Madımak’ta yaşanan vahşetin 26’ncı yıl dönümüydü. Bu dram bütün insanımızın ortak yarasıdır” dedi.



1993 yılının Türkiye için karanlık bir yıl olduğunu söyleyen Karamollaoğlu “Sadece Madımak’ta değil, ülkemizde birçok faili meçhul cinayet ve şüpheli ölüm meydana gelmiştir. Uğur Mumcu ve Eşref Bitlis suikastları zaten suikast olarak tarihe geçmiştir. Başbağlar, apayrı bir katliam olarak tarihe geçmiştir” diye konuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümüyle ilgili de şüpheler olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, “33 silahsız erimizin Bingöl’de şehit edilmesi aslında 1993 yılının ülkemiz üzerinde bazı hadiselerin planlandığına işaret edilmektedir. Madımak hadisesi ve 1993 olayları topyekun yeniden araştırılmalıdır. Karanlık eller ortaya çıkarılmalı ve hiçbir şey gizli kalmamalıdır. Gerçek suçlular adalet önünde mutlaka hesap vermelidir” dedi.

‘BİZE ERGENEKON’UN DİNCİ AYAĞI DİYENLER, ŞİMDİ FARKI ŞEYLERLE İTHAM EDİYOR’

Ergenekon davasındaki beraat kararlarını değerlendiren Temel Karamollaoğlu, “Geçmişte bu davanın sıkı bir şekilde takipçisi olmuştuk. O gün gerek Merhum Erbakan Hocamız bu konunun üzerinde durmuş, şu an YİK Başkanımız olan Oğuzhan Asiltürk o gün televizyonlarda bunun ‘Ordudaki Amerikan karşıtı subayların tasfiyesi olduğunu’ söylemişti” dedi.

Açıklamaları nedeniyle davayla ilişkilendirildiklerini dile getiren Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

“Biz bunları söyleyince bir takım ahlaksız ve müfteri isimler, ‘Saadet Partisi Ergenekon’un dinci ayağıdır demişlerdi.’ Şimdi aynı isimler utanmadan sıkılmadan bizi yine farklı şekilde itham etmeye devam ediyorlar. Biz o dönemde ısrarla TSK’nın yıpratılmaması gerektiğini söylemiştik. Fakat ilerleyen süreçte haklı haksız denmeden birçok tutuklama ve ceza tatbik edildi. Son olarak ise bugün gelinen nokta da, verilen yanlış kararlardan dönülmüş oldu. Fakat bu yanlış kararlar ile binlerce insanın mağdur edildiği de unutulmamalıdır.”

‘ASKERLİK KANUNU BİZİ ENDİŞEYE SEVK EDİYOR’

“O gün ABD karşıtı subaylar tasfiye ediliyorsa bugün ise ABD yanlısı askerler tasfiye ediliyor” diyen Karamollaoğlu, “Elbette darbeye teşebbüs edenler cezasını çekmeli. Ama ordunun komuta kademesini ve ordu düzenini bir daha zedelemek ülkeye zarar veriyor. İşte örnekleri; askeri okullar kapatıldı, askeri hastaneler sivillere devredildi. Bunların yanında son zamanlarda çıkan askerlik kanunu da bizi endişeye sevk ediyor. Çünkü asker sayımızı azalıyor” diye konuştu.

