Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ü ziyaret edecek: İstişare ziyareti

İttifak tartışmaları sürerken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Nisan ayı içerisinde on birinci cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret edeceğini açıkladı.

İttifak tartışmaları sürerken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Nisan ayı içerisinde on birinci cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret edeceğini açıkladı.

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü (31 Mart 2018) köşesinde Temel Karamollaoğlu'yla gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı.

Yazıda, Karamollaoğlu'nun Nisan ayı içerisinde Abdullah Gül'e "istişare" amaçlı bir ziyarette bulunacağı belirtildi.

Söz konusu yazının ilgili bölümü şöyle:

"Temel Karamollaoğlu’nu yakalamışken 'ittifak' konusunu konuşmamak olmazdı. Ben 'ittifak' deyince kendisi 'Biz platform diyoruz. Bu sözcük daha bitaraf bir zemin. İşbirliği ve ilke odaklı' diye düzeltti. Peki platform için neler yapıyordu?

Önce bu tür konuların seçim yaklaşınca daha ciddi konuşulduğuna dikkat çekti ve şu anda istişare türü görüşmeler yaptıklarını anlattı. CHP’nin kurultayını tamamladığını, Meral Akşener’in de yarın yapacağını hatırlattı ve ikisine de tebrik ziyaretine gideceğini aktardı. Peki ya 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le görüşmüş müydü? Ya da görüşecek miydi?

Karamollaoğlu önce nisan ayında ziyaret edeceğini söyledi, ardından da şu sözlerle yapacağı ziyarete açıklık getirdi: 'Adaylık, karar alma gibi değil ama istişare amaçlı bir ziyaret olacak'.”