Karamel'e protez kol takıldı

Batman'da kapana sıkışarak ağır yaralanan 'Karamel' adlı sincaba protez kol takıldı.

Kapana sıkışarak ağır yaralandıktan sonra kollarını kaybeden "Karamel" isimli sincaba, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yapılan tekerlekli protez kollar takıldı.

Protez kol sayesinde tekrar dik durmaya başlayan sincap, alışma sürecinde olduğu için ilk başlarda hareket etmedi. Karamel’in zaman içerisinde vücuduna takılan proteze alışacağı ve kontrollü bir şekilde hayatına devam edeceği öğrenildi.

Karamel’e protezi uygulayan Ortopedik Protez ve Ortez Teknikeri Mustafa Gültekin, “Evcil bir hayvan olmadığı için doğal olarak yabancı bir cisim istemiyor, biz de doğal malzemelerle onun vücudunu nasıl tutabilirim diye onun çalışmalarını yapıyoruz. Daha önce kedi köpek gibi evcil hayvanlar için protez yapılmış fakat sincap için hiç yapılmamış biz bunun araştırmasını yaptığımızda böyle bir çalışma görmedik, bunun içinde ilk olduğunu söyleyebiliriz’’ dedi.