Karaman'da kadın cinayeti!

Karaman’da D.T. isimli şahıs, "konuşmak" yalanıyla parka çağırdığı eski kız arkadaşı Ceyda Aycan'ı tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, saat 20.30 sıralarında Sakabaşı Mahallesi 860 Sokak üzerinde bulunan parkta meydana geldi.

İddiaya göre, D.T. eskiden kız arkadaşı olan Ceyda Aycan’ı (18), "konuşmak" iddiasıyla parka çağırdı. Ceyda Aycan yanına S.K isimli arkadaşını alarak saldırgan şahsın bulunduğu parka gitti. Parkta buluşan D.T., tartıştığı Ceyda Aycan'a belinden çıkardığı tabancayla üç el ateş etti.

Kurşunlardan birisi Aycan’ın sırtına gelmesi sonucu genç kız kanlar içerisinde yere yığıldı. Ceyda Aycan’ın yanındaki kız arkadaşının çığlığını duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekibi ile polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi ağır yaralı olan Aycan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis, olaydan sonra bir otomobille kaçan D.T.’yi yakalamak için çalışma başlattı.