Karahüyük'te 3 bin yıllık 'urne' mezar bulundu

Kahramanmaraş'taki Karahüyük'te yapılan kazılarda, günümüzden 3 bin yıl öncesine tarihlenen, ölülerin yakıldıktan sonra küllerinin konulduğu urne (kap) mezar bulundu.

Karahüyük'te 3 bin yıl öncesine ait, ölülerin yakıldıktan sonra küllerinin konulduğu urne (kap) mezar bulundu.

Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bora Uysal, "Cesedin gömülmesi değil, cesedin yakılarak (kremasyon) gömülmesi tercih edilmiş. Yanmış insan kemikleriyle külleri de arkeolojide 'urne' diye adlandırdığımız çömlekler içerisine konmuş. Türkiye'de bir tek bildiğimiz yer Geç Hitit kültürüyle alakalı kremasyon mezarlık alanı Gaziantep Karkamış'ta, ikincisi de Suriye'de. Burası Anadolu'da ikinci, Ön-Asya coğrafyasında da dördüncü yer oluyor" dedi.