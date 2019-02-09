Karagümrük çetesine operasyon: Nuriş'in oğlu ve kardeşi gözaltında

Karagümrük çetesi olarak bilinen organize suç örgütünün cezaevindeki elebaşı 'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin'in oğlu Nurettin Ergin ve kardeşi Nejat Ergin'in de arasında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul polisi bu sabah, çete mağduru beş kişinin savcılığa yaptığı suç duyurusuyla bir operasyon başlattı.

Savcılık talimatıyla harekete geçen ekipler Karagümrük çetesi adlı organize suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki çalışma başlattı. Fatih olmak üzere değişik ilçelerde operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda silahlı baskın, tehdit, yaralama, şantaj gibi değişik suçlardan haklarında savcılıkça gözaltı kararı verilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında cezaevinde bulunan çete lideri Nuri Ergin'in oğlu Nurettin Ergin ile kardeşi Nejat Ergin'in de bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorguya alındı.