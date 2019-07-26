Karabük'te 54 tekstil işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan 54 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Dün öğle yemeğinde verilen işçilerin 22'sinde mesai bitiminin ardından bulantı ve kusma şikayetleriyle birlikte hastaneye kaldırıldığı ve serum tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.
Bugün sabah saatlerinde fabrika çalışanlarından 32'sinde yine aynı şikayetler görülmeye başlandığı ve hastaneye kaldırılan işçilere aynı şekilde serum tedavisi uygulandığı belirtildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin yemeklerden aldığı numuneler, Gıda Kontrol Müdürlüğü'ne gönderildi.