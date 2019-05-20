Kapitalizmin check-up aldatmacası: Başka bir doktorluk daha var...

Bütün özel hastaneler, insanlara “hasta” değilken veya “hiçbir şikayetleri yokken” de hastaneye gelmelerini, “check-up” yaptırmalarını önerir.
Ancak SGK bu hizmetin bedelini ödemez, ödemeyi cepten yapmanız istenir.
Sağlık Bakanlığı da düzenli olarak check-up yaptırmanızı salık verir fakat nedense (!) bu hizmeti kendi hastanelerinde sunmaz.
Check-up uygulamasının ardında yatan nedir?
Dr. Akif Akalın, soL'daki Sınıfın Sağlığı blogunda check-up uygulamalarının çıkışını, tarihsel arka planını, check-up ve sınıf mücadelesini, kapitalizminin check-up aldatmacasını ayrıntılarıyla yazdı.
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