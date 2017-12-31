'Kapanma partisi'ne soruşturma

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir okulda gerçekleştirilen "kapanma partisi"ne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Hacılar Ortaokulunda küçük yaştaki kız öğrencilerin başörtüsü takmaları ve yüzlerine maske geçirmeleri ile ilgili sosyal medyada bazı fotoğraflar yayımlandı.

Bozova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Söz konusu olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır. Okulun öğretmen ve idarecisiyle ilgili inceleme yapılıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de konunun takipçisi durumundadır. Öğretmen ve idarecilerimizin daha dikkatli görevlerini sürdürmelerini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, öğrencilerin öğretmenleri nezaretinde başörtüsü takarak "kapanma partisi" düzenlemesi büyük tepki çekmişti.