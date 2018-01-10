Kanun hükmünde hukuksuzluğun son mağduru: Yazar Pelin Buzluk

AKP iktidarının "Kanun Hükmünde Kararname" adı altındaki hukuksuz ve keyfi uygulamaları sürüyor. Uygulamanın son mağdurlarından birisi de Türk edebiyatının son yıllarda dikkat çeken yazarlarından Pelin Buzluk oldu. Hakkında tek bir gözaltı kaydı bulunmayan Buzluk'un pasaport başvurusu reddedildi.

Kafka'nın "Dava" adlı romanı şu cümleyle başlar:

"Biri Joseph K.'ya iftira etmiş olmalıydı, çünkü kötü bir şey yapmış olmamasına karşın bir sabah durup dururken tutuklandı."

Türk edebiyatının son yıllardaki dikkat çeken yazarlarından olan, Sait Faik Hikaye Armağanı, Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülü ve Selçuk Baran Öykü Ödülü sahibi Pelin Buzluk tutuklanmadı ama hukuksuz, keyfi, hiçbir mahkeme kararına dayanmayan bir uygulamayla karşı karşıya kaldı. Kafka'nın "Dava" romanının kahramanı Joseph K. misali saçma, dayanaksız, keyfi bir durumu yaşayan Buzluk, ihraç kararından sonra bir kez daha mağdur oldu.

PASAPORT BAŞVURUSU GEREKÇESİZ REDDEDİLDİ

Bugüne dek hakkında tek bir dava açılmamış, gözaltı kaydı bile olmayan Pelin Buzluk, 29 Nisan 2017 tarihinde yayımlanan 689 sayılı KHK ile Enerji Bakanlığındaki mühendislik görevinden ihraç edilmişti. Zaten başlı başına hukuksuz bir ihraçla işten atılan Buzluk'un şimdi de pasaport başvurusu reddedildi.

8 Ocak 2018 günü umuma mahsus pasaport başvurusunda bulunan Buzluk'un, bırakın pasaport almayı, başvurusu bile kabul edilmedi. Buzluk'a verilen tebliğ ve tebellüğ belgesinde şu ifadeler yer aldı:

"8.1.2018 günü umuma mahsus pasaport müracaatı için ilçe emniyet müdürlüğümüz Belgelendirme Büro Amirliğine başvurdunuz, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununun 16, 19 ve 20. maddeleri pasaport müracaatınızın alınmadığına dair işbu tebliğ ve tebellüğ belgesi tanzimle birlikte imzalanmıştır."

HAKKIDA HİÇBİR SOMUT SUÇLAMA, İDDİANAME, DAVA YOK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında mühendis olarak çalışırken 29 Nisan 2017'de yayımlanan 689 sayılı KHK'yle ihraç edilen Pelin Buzluk hakkında bugüne dek açılan hiçbir dava yok.

Hakkında hazırlanmış hiçbir iddianame, açılmış hiçbir dava bulunmayan Buzluk'un pasaport başvurusunun reddedilmesi, keyfi ve hukuksuz uygulamalara eklenen yeni bir örnek oldu.

PELİN BUZLUK KİMDİR?

1984’te Ankara’da doğdu. Ankara Atatürk Lisesinden mezun olduktan sonra ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümüne girdi. 2008’de lisans eğitimini tamamladı. Öykü ve yazıları 2002’den bu yana Varlık, Kitap-lık, Notos, Sıcak Nal, Dünyanın Öyküsü, Özgür Edebiyat, Akköy, Nikbinlik ve Kül Öykü dergilerinde yayımlandı.

"Deli Bal" adlı öykü kitabıyla Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülü'nü, "Kanatları Ölü Açıklığında" adlı kitabıyla Selçuk Baran Öykü Ödülü'nü, "En Eski Yüz" adlı kitabıyla Sait Faik Hikaye Armağanı'nı kazandı.

Buzluk, 29 Nisan 2017'de 689 sayılı KHK ile Enerji Bakanlığındaki mühendislik görevinden ihraç edildi.