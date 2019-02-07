Kansere yol açan çevre kirliliğini açıklayan bilim insanın beraat talebi reddedildi

Kansere yol açan çevre kirliliği ile ilgili araştımanın sonuçlarını halka duyuran bilim insanı Bülent Şık'ın beraat talebi reddedildi. Şık'ın 12 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ile Antalya’da yapılan, Sağlık Bakanlığı’nca sonuçları kamuoyuna açıklanmayan araştırmayı halka duyuran bilim insanı Bülent Şık, bugün hakim karşısına çıktı. Kansere yol açan çevre kirliliğinin ispatlandığı araştırmada, "Gizli bilgileri temin etmek ve açıklamak" suçlamasıyla 12 yıla kadar hapsi istenen Şık’ın beraat talebi reddilerek, duruşma 30 Mayıs’a ertelendi.

Araştırma kapsamında Şık’ın da aralarında bulunduğu bilim insanları tarafından yürütülen projede, çeşitli gıdalarda ve içme kaynaklarında pestisitler, ağır metaller, poliaromatik hidrokarbonlar vb. gibi toksik bileşiklerin yüksek düzeyde kalıntıları tespit edilmişti.

Bülent Şık, savunmasında araştırma sonuçlarına ilişkin "Analiz edilen örneklerin yüzde 17,3'ü mevzuatın izin verdiği oranların üzerinde pestisit kalıntısı içeriyor. Benim açıkladığım veriler bütünün 10'da biri bile değildir” ifadelerini kullandı.

Şık savunmasında geçen yıl hayatını kaybeden kanser hastası Dilek Özçelik'e değinerek, “Dilek Özçelik'in ruhu şad olsun. Kendimi Dilek Özçelik gibi çaresizlik içinde kalan insanlara karşı sorumlu hissediyorum. Gerçekleri bilmenin onların hakkı olduğunu düşünüyorum. Bana yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor ve beraatımı talep ediyorum” dedi. Len lenf kanseri hastası Dilek Özçelik , 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın ziyareti sırasında kanser ilaçlarının temini için yardım isteyen ve kendisine verilen parayı "Dilenci değilim" diyerek geri çevirmişti.