Kanalizasyon kazısında Roma dönemine ait lahit parçaları bulundu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kanalizayon kazısı sırasında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 6 lahit parçası bulundu. Kazı durduruldu.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kanalizasyon kazısı yapan işçiler, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 6 lahit parçası buldu. Lahit parçaları Balıkesir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, polis başka tarihi eserler olma ihtimaline karşı bölgede nöbet tutacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri, Susurluk ilçesi İstasyon Caddesi'nde kanalizasyon çalışması için kazdıkları 5 metrelik çukurda lahit parçalarına rastladı. İşçiler, durumu hemen polis ve Balıkesir Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

Kanalizasyon çalışmaları durdurulurken, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 6 lahit parçası bulundukları yerden alınarak, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Polis ekiplerinin, başka tarihi eserler olması ihtimaline karşı bölgede nöbet tutacağı öğrenildi.