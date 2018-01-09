Kanal İstanbul'un güzergahı belli oldu

Kanal İstanbul için 1/100 bin ölçekli güzergah ve rezerv yapı planı tamamlandı. Son plana göre Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy’den geçecek Kanal İstanbul 45,2 kilometre uzunluğunda olacak.

Kanal İstanbul için 1/100 bin ölçekli güzergah ve rezerv yapı planı tamamlandı. Son plana göre Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy’den geçecek Kanal İstanbul 45,2 kilometre uzunluğunda olacak.

Sabah'tan Erhan Öztürk'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıklayacağı projenin ihale süreci başlatıldı. Hazırlanan beş alternatiften seçilen Kanal İstanbul'un güzergahı resmileşti. Sondaj çalışmaları kapsamında ilk kazma vuruldu.

İşte Kanal İstanbul güzergah planı:

DÖRT İLÇEDE 45.2 KİLOMETRE

Kanal İstanbul güzergahı Marmara Denizi'ni Küçükçekmece Gölü'nden ayıran kıstaktan başlıyor. Altınşehir ve Şahintepe mahallelerinden geçerek Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam edecek Kanal İstanbul, Terkos ve Durusu mahallelerinin yakınlarında Terkos Gölü'nün doğusundan Karadeniz'e ulaşacak. Proje alanı, Arnavutköy (28,6 km) Küçükçekmece (7 km), Başakşehir (6,5 km) ve Avcılar (3,1 km) ilçe sınırları içinde.

65 MİLYARA MAL OLACAK

Projenin 65 milyar TL yatırımla hayata geçirilmesi planlanıyor. İnşaat aşamasında 6 bin kişinin, işletme aşamasında bin 500 kişinin çalışması öngörülüyor. Kanal derinliğine bağlı olarak yaklaşık 1,5 milyar metreküp hafriyat çıkması bekleniyor. Deniz ve dip taramasından da 115 milyon metreküp malzemenin çıkacağı tahmin ediliyor.