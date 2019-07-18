Kanada’da ölüm orucu

Mualla Emre'nin 13 yıl önce Türkiye'yi terk edip Kanada'ya yerleşirken farklı hayalleri vardı. Emre'nin 26 yıllık evliliğini sonlandırmaya karar verdiğinde karşılaştığı zorluklardan sonra seçtiği yol ölüm orucu oldu.

13 yıldır Kanada’da yaşayan 52 yaşındaki Mualla Emre, 3 yıl önce başlattığı boşanma davası sonuçlanmayınca ölüm orucuna başlama kararı aldı.

Davanın uzamasına 2 çocuğunun babası olan 26 yıllık eşinin, mal beyanında bulunmamasını gerekçe gösteren Emre, yasal zorunluluğu olan bu işlemin yerine getirilmemesi durumundaki yaptırımların kendi davalarında uygulanmadığını belirtti.

Devletin güçlüyü koruyor olmasını daha fazla hazmedemediği için ölüm orucuna başlama kararı aldığını açıklayan Mualla Emre, hakkını aramaktan vazgeçmeyeceğini göstermek için insan hakları davasına da başvurduğunu, dosyasının incelendiğini belirtti.

Muhasebecilik yaparken, daha adil ve daha özgür bir ülkede yaşayabilmek hayaliyle Türkiye’den göçtüklerini, karşılaştığı adaletsizlik sebebiyle hayal kırıklığının çok büyük olduğunu ifade eden Mualla Emre, 26 yıllık evlilikten sonra boşanmaya karar verdiklerinde kendisinin eş yardımı talep etmediğini, çocuklarına nafaka bağlanması söz konusu olunca Maden Mühendisi olan eşinin gelir beyanında bulunması gereğinin doğduğunu anlattı. Mualla hanımın, bu konudaki yasal prosedürün uzamasının nedeni ile ilgili iddiası ise, ayrılmak üzere oldukları eşinin aylık gelirini önceki yıllarda ailesinden gizlemiş olduğu, boşanma sırasında ortaya çıkan sorunun bundan kaynaklandığı şeklinde.

Mualla Emre, 10 Temmuz’da başlattığı ölüm orucu öncesinde 10 gün süren açlık grevine de girmişti.

