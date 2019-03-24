Kamyonun el freni çekilmeyince bir kişi yaşamını yitirdi

Kayseri’de sürücüsünün yol kenarına park ettikten sonra el frenini çekmediği kamyon, meyilli alanda yaklaşık 300 metre kayarak, Yaşar Polat'ı (59) ezdikten sonra park halindeki araçlara çarparak durabildi. Polat olay yerinde yaşamını yitirirken, kazadan 50 metre uzaklıkta ise semt pazarının kurulu olduğu öğrenildi.

Kayseri Merkez Melikgazi ilçesine bağlı, İldem Cumhuriyet Mahallesi Günsazak Caddesi üzerinde kaza meydana geldi. İddiaya göre lojistik firmasına ait kamyonun sürücüsü Ümit Tamer (28), İldem Çarşısı önüne gelerek aracı park etti. Araç kontağını üzerinde bırakan Tamer, çarşıya gitti. El freninin çekili olmaması nedeniyle kamyon bir süre sonra eğimli alandan cadde üzerinde ilerlemeye başladı. Yaklaşık 300 metre kontrolsuz şekilde ilerleyen sürücüsüz kamyon, yoldan pazara gittiği ileri sürülen Yaşar Polat’a çarparak altına aldı. Kamyon yol kenarında bulunan otomobile çarparak durabildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk muayenede başından ağır yaralanan Yaşar Polat’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

50 METRE UZAKTA SEMT PAZARI VARDI

Çevredeki vatandaşlar, kaza yerinin 50 metre uzağında semt pazarının kurulu bulunduğunu belirterek, daha büyük bir faciadan dönüldüğünü belirttiler.