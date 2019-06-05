‘Kamu yararı yaklaşımının tasfiyesi çevre tahribatını artırıyor’

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir açıklama yapan TMMOB Makine Mühendisleri Odası, kamu yararı yaklaşımının tasfiyesinin çevre tahribatını artırdığına dikkat çekti.

1972 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir açıklama yapan TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, bu günün resmi çevrelerce görev savmaya yönelik birkaç etkinlikle geçiştirildiğini söyledi.

Yener “iklim değişikliğinin ciddi boyutlarıyla birlikte sermayenin dizginsiz azami kâr güdüsü, rant talanı ve kayırma ekonomisinin ürünü olan bir dizi çevre sorunu” bulunduğu belirtti.

Çarpık kentleşme, ranta dayalı imar ve yapılaşma, yanlış otoyol, köprü, ulaşım, trafik ve yanlış enerji politikalarının içinde bulunduğu bir dizi etkenin büyük bir çevre tahribatına yol açtığını belirten Yener, "Kamusal denetim ve yaptırım eksikliği ve kamu yararı yaklaşımının tasfiyesi ile bu tahribat daha da artmaktadır” dedi.

İnsanların sağlıklı, temiz bir çevrede yaşamalarının en temel hakları olduğunu belirten Yener, şunları kaydetti:

“Bu noktada çevre tahribatı ve sömürüsüne son verecek bilimsel, toplumsal, siyasal irade oluşumu önem kazanmaktadır. Toplumsal gereksinimlere yönelik bir ekonomi ve planlı sosyal kalkınma yaklaşımı temelinde sanayi, teknoloji, tarım, enerji, maden, ulaşım, sağlık, eğitim ve diğer alanlara yönelik politikalar ile çevre politikası bir bütünlük içinde ele alınmayı beklemektedir. Başka türlü doğayı ve insanı bir bütün olarak gözeten bir doğa, yaşam ve toplum ekolojisi oluşturmak olanaklı değildir.”